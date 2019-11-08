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TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştırmak için Giresun'a ...

İHA

Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 1,5 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak üzere Giresun'un Eynesil ilçesine geldi.

TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştırmak için Giresun'a geldi Komisyon üyeleri Vatan'ın Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan ailesi ile görüştü Minik Rabia'nın cesedinin bulunduğu yeri incelediler

Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 1,5 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak üzere Giresun'un Eynesil ilçesine geldi.
Komisyon Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığındaki komisyon üyeleri Vatan ailesini evinde ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat üren ziyarette Baba Şaban Vatan komisyon üyelerine olayın yaşandığı günü anlattı. Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu, ev ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aydoğdu, kamuoyu gündemini meşgul eden, vicdanları yaralayan, herkesi çok üzen acılı bir ölümün aydınlatılması için hareket ettiklerini ifade etti.
Konuya esas kararın yargı tarafından verileceğini kaydeden Aydoğdu, “Devam eden bir soruşturma üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul kararıyla oluşturulan Araştırma Komisyonu olarak biz daha çok bu işin seyrini inceleyeceğiz. Birisi Meclis, diğeri milletin devletine olan güveni. Bu güven dediğimiz şeyin tezahürü öncelikle meclistedir, sonra devletin adaletindedir. Burada milletvekiline, belediye başkanına, muhtarına, ülkenin yönetilmesi için kendisini yöneteceklere oy veren vatandaş aynı zamanda kendi adına karar veren adaletin de aydınlık temiz dürüst olmasını ister. Esasen 'adalet mülkün temelidir' sözünün dayanağı da budur” dedi.
Davayla ilgili son sözü yargının söyleyeceğini ifade eden Cengiz Aydpğan, “Elbette son söz Türk adaletinin olacaktır. Biz elimizden gelen hassasiyetle, elimizden gelen dikkatle kesinlikle yargının işine karışmadan, yasama, yargı kuvvetler ayrılığındaki hassasiyete dikkat ederek ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu tür bir araştırma önergesinde milletin beklediği hassasiyetlere cevap verecek, vicdanlardaki soruları aydınlatacak, yargıya güveni tekrar pekiştirecek bir netice alacağımızı umuyoruz, o gayretle çalışıyoruz. Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim, bizler birbirimize emanetiz, millet olmak böyle bir şey” şeklinde konuştu.
Ziyarette aileyi dinlediklerini ve konuyla alakalı kişileri de dinleyeceklerini kaydeden Aydoğdu, şöyle devam etti:
“Burada aileyi dinledik, konuyla alakası olan bazı arkadaşları dinleyeceğiz, olay yerini göreceğiz, Ankara'da çalışmalarımızı devam edeceğiz. Burada konunun aydınlatılması için kafalarda istifam ve soru kalmaması için gerekli görülen üye arkadaşlarımızın veya kamuoyunda beklenti oluşturabilecek bütün dinlemeleri yapacağız."
Açıklamanın ardından komisyon üyeleri olay günü Rabia Naz Vatan’ın sokak üzerinde görüntülendiği alanlarda incelemede bulunarak Rabia Naz’ın bulunduğu evin önüne geldi. Burada da evin etrafında ve çatı katında inceleme yapan komisyon üyeleri daha sonra konuyla ilgili dinlemelerin devam etmesi için Giresun'a hareket etti.

GİRESUN

08 Kasım 2019 Cuma

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