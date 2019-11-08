Organ bağışına, organlarını bağışlayarak destek oldular

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup’ta mücadele eden Görelespor, Futbol Kulübü'nün bazı oyuncuları, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bağış yaptı.

Görele 13 Şubat Stadına gelen Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi sorumlusu Abdullah Çınar, sporculara öncelikle organ bağışıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Daha sonra form dolduran sporcular, kampanyaya katılıp organ bağışçısı oldu. Takım kaptanı Berkay k Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine işaret etti.

Takım arkadaşlarıyla beraber kampanyaya destek olmak istediklerini ifade eden Günay, herkesi insanlık görevi olan organ bağışına katılmaya davet etti.

GİRESUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

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