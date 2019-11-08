Giresun’da torbacılara operasyon 4 tutuklama

Giresun’da torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemede 4 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda İ.Y., A.S., O.H., G.Ç., C.K. ve M.K. isimli şahıslarda 14,09 gram toz esrar maddesi, 8,95 gram kubar esrar maddesi ise ateşli silahlar ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar. “İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edil. Çıkarıldıkları mahkemece G.Ç. ve C.K. isimli 2 şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakma kararı verilirken, İ.Y., A.S., O.H., M.K. isimli 4 şahıs ise tutuklandı” denildi.

GİRESUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.