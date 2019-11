GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: ”Güney Çevre Yolu talepten öte ihtiyaçtır”

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ilin gündeminde bulunan Güney Çevre Yolu Projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Güney Çevre Yolu Projesinin sadece ilin adına talebin ötesinde ülkenin uluslararası yol ağı hedefi için zaruri bir yatırım projesi olduğunu kaydetti.

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu yaptığı açıklamada, “Günümüzde ulaşım her şeyin temelidir. Sağlıklı bir ulaşım olmadan sanayi de ticarette ve dolayısıyla tüm emtialar da olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenledir ki, Giresun Güney Çevre Yolu ilimiz adına talebin ötesinde ülkemizin uluslararası yol ağı hedefi için zaruri bir yatırım projesidir. Giresunumuzun gündeminde olan Güney Çevre Yolu ile ilgili olarak öncelikle Karadeniz Sahil Yolunun yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür eder, çevre yolu projesinin yapımı aşamasında da desteklerini bekleriz. Bilindiği gibi, Giresun Güney Çevre Yolu Projesinin en önemli aşamalarından biri olan ÇED raporu 2017 yılında hazırlanmış, güzergah tespiti yapılarak tercih edilen güzergah taslağa monte edilmiştir. Şu an proje ile ilgili olarak sondaj çalışmalarının başladığını ve arazi tetkik aşamasına geçildiğini görüyoruz. Bu aşamadan sonra arazideki çalışmaların hızlandırılarak, bir an önce çevre yolunun da yatırım programına alınmasını bekliyoruz. Özellikle güney bölgemizi yapılandıracak ve sahilde de trafiği rahatlatacak olan projenin bir an önce hayat bulması şarttır. Doğu batı yönünde ulaşım rahatlığı kadar kentin güney yakasında ticari ve sosyal tesisler için projelendirilecek alanlarda Giresun’un kalkınmasına mutlak fayda sağlanacaktır. Diğer yandan Giresun Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu’nun çalışmaları arasında bulunan Giresun sahil yolu DALÇIK projesinin Giresun Güney Çevre Yolu Projesinden farklı bir yatırım olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Başkan Şenlikoğlu, Bulancak Durağı Bölgesi için planlanan proje için ilgili bakanlık ile görüşme halinde olduklarını ve projenin çok yakın bir tarihte ihale edileceğini, ayrıca kamuoyunu Giresun Sahil Yolu DALÇIK projesi ile ilgili bilgilendireceklerini ifade etti. Bu vesile ile yaptığı ve yapacağı çalışmalardan dolayı belediye başkanımıza ve ekibine de teşekkür ederiz“ dedi.

GİRESUN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.