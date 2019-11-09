TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor, Osmanlıspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı başkent ekibinin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.
GİRESUN
09 Kasım 2019 Cumartesi
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