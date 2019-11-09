TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Osmanlıspor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Osmanlıspor: 1

İHA

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor, Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibinin, başkent ekibi karşısında 21'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Osmanlıspor: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor, Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibinin, başkent ekibi karşısında 21’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar
13. dakikada Osmanlıspor’un kullandığı kornerde Giresunspor kalesi önünde oluşan karambolde Mertan kafa ile topu ağlara gönderdi. 01
25. dakikada Osmanlıspor’un kontra atağında Erde, kaleci Adriano Facchini ile karşı karşıya kaldı. Erdem’in vuruşu auta çıktı.
39. dakikada Osmanlıspor atağında Oğuz kaleci Adriano Facchini ile karşı karşıya kaldı. Keleci Adriano Facchini öne çıkarak ayakla yaptığı müdahale ile topu kornere çıkardı.
66. dakikada Giresunspor’un sol taraftan kullandığı kornerde, Osmanlı defansının çıkaramadığı top Mehmet’in eline çarptı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Rusescu’nun kullandığı penaltında top ağlarla buluştu. 11
72. dakikada Giresunspor sağdan geliştirdiği atakta Ahmet İlhan Özek’ın kale içine çıkardığı topu Uğur, yakın mesafeden gole çevirdi. 21

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Hüseyin Aylak xx
Giresunspor: Adriano Facchini xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx (Da Silva dk. 70 xx), Landel x, Rusescu xx (Tanase dk. 78 x), Ahmet İlhan Özek xx, Özgür, Rodriguez x (Alperen dk. 88 ?), Uğur x, Bekir x
Yedekler: Metin Erol, Berkan, Orhan, Atakan Aygün, Alpay, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Osmanlıspor: Ahmet Türkaslan xx, Mertan xx, Beykan xx, Okan xx (Todorovic dk. 67 xx), Blagojevic x (Barış dk. 77 xx), Mehmet Yiğit xx, Hasan x, Atakan Çankaya x, Erdem xx (Yiğit dk. 87 ?), Tamer xx, Oğuz x
Yedekler: Mele Castanero, Ali, Doğukan, Halil İbrahim, Berk, Batuhan
Teknik Sorumlu: Turan İnce
Goller: Rusescu (dk. 67 pen.), Uğur (dk. 72) (Giresunspor), Mertan (dk. 13) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Ahmet, Bekir (Giresunspor), Blagojevic, Mertan, Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

GİRESUN

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor - Osmanlıspor: 2-1
YEREL HABERLER Giresunspor - Osmanlıspor: 2-1
TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 1 (İlk yarı ...
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: ”Güney Çevre Yolu talepten öte ihtiyaçtır”
YEREL HABERLER GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: ”Güney Çevre Yolu ...
Rabia Naz Vatan Komisyonu Giresun’da olayla ilgili 14 kişiyi dinledi 6 AK Partili, 3 CHP’li birer de MHP, İYİ Parti ve HDP Milletvekili olmak 12 kişiden oluşan komisyon 3 ay boyunca 100’den fazla kişiyi dinleyecek Komisyon üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı: “Yapılan görüşmeler siyaset üstü bir şekilde gerçekleşiyor”
YEREL HABERLER Rabia Naz Vatan Komisyonu Giresun’da olayla ilgili 14 ...
Giresun’da torbacılara operasyon 4 tutuklama
YEREL HABERLER Giresun’da torbacılara operasyon 4 tutuklama
Organ bağışına, organlarını bağışlayarak destek oldular
YEREL HABERLER Organ bağışına, organlarını bağışlayarak destek ...
Rabia Naz’ın Babası Şaban Vatan: “Adli Tıp Raporu'nda belirtilen DNA raporu neden dikkate alınmadı”
YEREL HABERLER Rabia Naz’ın Babası Şaban Vatan: “Adli Tıp Raporu'nda ...
TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştırmak için Giresun'a geldi Komisyon üyeleri Vatan'ın Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan ailesi ile görüştü Minik Rabia'nın cesedinin bulunduğu yeri incelediler
YEREL HABERLER TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Rabia Naz Vatan'ın ...
Giresun’da öğrenci, veli ve okul ilişkisi güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Giresun’da öğrenci, veli ve okul ilişkisi ...
Fındık fiyatı haftayı 18,50 liradan kapatıyor Haftaya 17 liradan başlayan fındık fiyatı haftayı 1.50 liralık artışla 18,50 liradan kapatıyor.
YEREL HABERLER Fındık fiyatı haftayı 18,50 liradan kapatıyor Haftaya ...
Hamsi alana ıspanak bedava Giresun’da bir hamsi tezgahında bir kilo hamsi alana ıspanak bedava oldu.
YEREL HABERLER Hamsi alana ıspanak bedava Giresun’da bir hamsi ...
Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de
YEREL HABERLER Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de
Rabia Naz Vatan’ın ölümünde dikkat çeken şüphe Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için geldiği gün Trabzon Adli Tıp’ın hazırladığı rapor ortaya çıktı Raporda, Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı belirlendi
YEREL HABERLER Rabia Naz Vatan’ın ölümünde dikkat çeken ...
Hakan Kutlu: “Play-Off’u kovalayan bir takım olacağız”
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: “Play-Off’u kovalayan bir takım ...
Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil´e gidiyor
YEREL HABERLER Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil´e ...
Giresun’da 2019 yılında 665 projeden 530’u tamamlandı
YEREL HABERLER Giresun’da 2019 yılında 665 projeden 530’u ...
Fedakar eşten insanlık dersi Yaklaşık 20 yıldır yatağa mahkum olan eşine ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Semra Ünlü, bu süre içerisinde dünyaya gelen üç çocuğuna da hem annelik hem de babalık yaptı.
YEREL HABERLER Fedakar eşten insanlık dersi Yaklaşık 20 yıldır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu