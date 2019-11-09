TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Osmanlıspor: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor, Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibinin, başkent ekibi karşısında 21’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Osmanlıspor’un kullandığı kornerde Giresunspor kalesi önünde oluşan karambolde Mertan kafa ile topu ağlara gönderdi. 01
25. dakikada Osmanlıspor’un kontra atağında Erde, kaleci Adriano Facchini ile karşı karşıya kaldı. Erdem’in vuruşu auta çıktı.
39. dakikada Osmanlıspor atağında Oğuz kaleci Adriano Facchini ile karşı karşıya kaldı. Keleci Adriano Facchini öne çıkarak ayakla yaptığı müdahale ile topu kornere çıkardı.
66. dakikada Giresunspor’un sol taraftan kullandığı kornerde, Osmanlı defansının çıkaramadığı top Mehmet’in eline çarptı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Rusescu’nun kullandığı penaltında top ağlarla buluştu. 11
72. dakikada Giresunspor sağdan geliştirdiği atakta Ahmet İlhan Özek’ın kale içine çıkardığı topu Uğur, yakın mesafeden gole çevirdi. 21
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Hüseyin Aylak xx
Giresunspor: Adriano Facchini xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx (Da Silva dk. 70 xx), Landel x, Rusescu xx (Tanase dk. 78 x), Ahmet İlhan Özek xx, Özgür, Rodriguez x (Alperen dk. 88 ?), Uğur x, Bekir x
Yedekler: Metin Erol, Berkan, Orhan, Atakan Aygün, Alpay, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Osmanlıspor: Ahmet Türkaslan xx, Mertan xx, Beykan xx, Okan xx (Todorovic dk. 67 xx), Blagojevic x (Barış dk. 77 xx), Mehmet Yiğit xx, Hasan x, Atakan Çankaya x, Erdem xx (Yiğit dk. 87 ?), Tamer xx, Oğuz x
Yedekler: Mele Castanero, Ali, Doğukan, Halil İbrahim, Berk, Batuhan
Teknik Sorumlu: Turan İnce
Goller: Rusescu (dk. 67 pen.), Uğur (dk. 72) (Giresunspor), Mertan (dk. 13) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Ahmet, Bekir (Giresunspor), Blagojevic, Mertan, Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)
GİRESUN
09 Kasım 2019 Cumartesi
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