Giresun'da Atatürk saygı ve özlemle anıldı

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GİRESUN´da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Giresun´da valilik tarafından düzenlenen Atatürk´ü anma programı hükümet konağı önünde yapıldı. Bazı vatandaşlar da Atatürk Meydanı'nda anma programı gerçekleştirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Giresun Şubesi, bazı amatör spor kulüpleri ile vatandaşlar, önce Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, ardından da saat 09.05´te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Her yaş grubundan vatandaşların katıldığı anma programı, saygı duruşunun ardından sona erdi.



GİRESUN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:33

GÜNEŞ 07:00

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