Giresun’da 115 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Giresun’da 115 bin 928 fidan toprakla buluştu.

Bulancak Pazarsuyu mevkiinde dolgu alanında yapılan dikim programına Giresunlular yoğun ilgi gösterdi. Program öncesi konuşma yapan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, “Bugün 11 Kasım günü milli ağaçlandırma günü olarak ilan edildi. Hepimizin Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun, hayırlı olsun. Bütün vilayetlerimizde olduğu gibi ilimizde de 11 milyon fidan 2023 noktada toprakla buluşacak ve Bulancak’ta şu an 8 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yine yaklaşık 116 bin fidan bugün ilimizde toprakla buluşmuş olacak. Memleketimizin daha yeşil daha mamur daha verimli olması adına bu noktada birçok noktada olduğu gibi çığır açan Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnet duygularımız ifade etmek istiyorum“ dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise yaptığı konuşmada, “Geleceğe nefes olmak için buradayız dikilen ağaçları korumak onları dikmek kadar önemlidir“ İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 81 ilde olduğu gibi 11. ayın, 11. günü saat 11.11’de fidanlar toprakla buluşturuldu.

GİRESUN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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