Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında meslek liseli öğrenciler ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onararak sağlık taranmasından geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi ...

İHA

Giresun'da meslek liseli öğrenciler maddi durumu olmayan aileleri tespit ederek evlerinde yapılması gereken tadilatları yapıyor, sağlık meslek liseli öğrenciler ise aile fertlerine sağlıklı taraması yaparak hijyen konusunda destek sağlıyor.

Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında meslek liseli öğrenciler ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onararak sağlık taranmasından geçirdi

Giresun’da meslek liseli öğrenciler maddi durumu olmayan aileleri tespit ederek evlerinde yapılması gereken tadilatları yapıyor, sağlık meslek liseli öğrenciler ise aile fertlerine sağlıklı taraması yaparak hijyen konusunda destek sağlıyor.
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında önceden belirlenen aileyi ziyaret edip, yapılacak işler konusunda inceleme yapılıyor. Yapılan incelemecinin ardından bugün il merkezinde bulunan meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler öğretmenleri ile ailenin bulunduğu eve gelerek yapılması gereken tadilat ve onarım işlemlerini yaptılar.
İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada projeye dair bilgiler verdi. Tosunoğlu, “Meslek Liseliler ailelerle buluşuyor’ projesi kapsamında bir ailemizi ziyaret ettik ve burada evde tespit ettiğimiz tüm tadilatları yapacağız. Lavabolardan, mutfak alanına ve perdelere kadar öğrencilerimiz tarafından yapılacak. Atatürk Sağlık Meslek Lisemizin öğrencileri de ilk yardım ve hijyenle ilgili ailemize bakım yapacak” dedi.
Seçtikleri ailenin önemli yönlerinden bir tanesinde iki tane özel eğitimli öğrencisi bulunması olduğunu ifade eden Ertuğrul Tosunoğlu, “Bu aileyi seçmemizdeki en önemli tarafı hem ekonomik durumu olmaması, hem de özel eğitim alan iki öğrencimiz var burada bu nedenle de bu çalışmayı burada gerçekleştirdi. Öğrencilerimizde keyif alarak burada çalışmayı yaptılar. Buranın malzemelerini ise hayırseverlerden temin ederek yaptık. Bu sayede öğrencilerin teoride kazanmış olduğu çalışmaları pratikte burada göstermiş oldu” şeklinde konuştu.
Öğrenciler ise yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu ifade ederek hem derste öğrencilerini hayata geçirdiklerini hem de bir aileyi mutlu ettiklerini kaydetti.
Ev sahibi Havva Süral ise yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Evin tadilata ihtiyacı var biz yapamadık sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimiz bize destek oldular hepsine teşekkür ederiz” dedi.

GİRESUN

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası’na Giresun’da hazırlanıyor
YEREL HABERLER Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks ...
Kendisi küçük, acısı büyük Kazada hayatının kaybeden Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye kazada ağır yaralanan anne ve babası ise katılamadı
YEREL HABERLER Kendisi küçük, acısı büyük Kazada hayatının kaybeden ...
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından Rabia Naz açıklaması
YEREL HABERLER Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından Rabia Naz ...
Başsavcılıktan ‘Rabia Naz’ açıklaması Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: “Rabia Naz Vatan’da bulunan erkek DNA’sı buluntusu ile uyumsuz olduğu, ayrıca erkek DNA örneğinin Rabia Naz’ın aynı soyağacından bir erkek şahsa ait olduğu ihtimalini güçlendiren Y kromozomu (erkek kardeş, baba, dede, amca, oğul gibi) içerdiği ifade edilmiştir”
YEREL HABERLER Başsavcılıktan ‘Rabia Naz’ açıklaması Giresun ...
Kendisi küçük, acısı büyük Kazada hayatının kaybeden Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye kazada ağır yaralanan anne ve babası ise katılamadı
YEREL HABERLER Kendisi küçük, acısı büyük Kazada hayatının kaybeden ...
Giresun’da 115 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Giresun’da 115 bin fidan toprakla buluştu
Bulancak'ta 200 hanenin su ihtiyacını karşılayan su deposu kuruma tehlikesi altında
YEREL HABERLER Bulancak'ta 200 hanenin su ihtiyacını karşılayan su ...
Giresun'da Atatürk saygı ve özlemle anıldı
YEREL HABERLER Giresun'da Atatürk saygı ve özlemle anıldı
Bu pidenin porsiyonu bir metre Giresun’un Espiye ilçesine has olarak yapılan pide uzunluğu, inceliği ve lezzetiyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bu pidenin porsiyonu bir metre Giresun’un Espiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu