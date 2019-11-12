Giresun’da trafik kazası: 2 yaralı

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Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Direkbükü köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Tarık Aslan yönetimindeki 28 EB 347 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Tarık Aslan ile arkadaşı Dursun Keskin yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Espiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GİRESUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:35

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