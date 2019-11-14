FİSKOBİRLİK’in hedefi Ortadoğu pazarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

FİSKOBİRLİK’in hedefi Ortadoğu pazarı

İHA

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta nihai ürünlerle Ortadoğu'da güçlü bir pazar payı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

FİSKOBİRLİK’in hedefi Ortadoğu pazarı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta nihai ürünlerle Ortadoğu'da güçlü bir pazar payı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Avrupa’da bazı ülkelerde fuarlara katıldıklarını ve buralarda temsilcilikler oluşturduklarını hatırlatan Bayraktar, Ortadoğu ülkelerinde de etkin hale gelmek amacıyla FİSKOBİRLİK ürünleriyle Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen fuara katıldıklarını kaydetti.
Fuara katılma amaçlarının Ortadoğu'ya açılabilmek olduğunu belirten FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Ortadoğu ülkelerinin fındık ürünlerine dolayısıyla FİSKOBİRLİK’e ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda Katar’da temsilcilik oluşturacağız. Ortadoğu pazarı FİSKOLİRLİK ve fındık için yeni bir kapı açacaktır. Özellikle şekerli ve nihai ürünlerimizle Ortadoğu'daki en uç noktaya kadar gidebilmeyi hedefliyoruz.
Fuarda özellikle nuga, ezme ve kakaolu ezme çok yoğun ilgi gördü. Katar’da Türk İşadamlarıyla, Katarlı firmalarla temaslarımız oldu. En uygun gördüğümüz firmaya distribütörlük vererek Katar’da etkin bir şekilde olmak istiyoruz ve bu da bize Ortadoğu ülkelerindeki etkinliğimizi artıracaktır. Hedefimiz dünyada fındıkla ilgili neler üretiliyorsa üreten bir FİSKOBİRLİK olarak Avrupa, Ortadoğu kısacası dünyada güçlü bir pazarın sahibi istiyoruz” dedi.

GİRESUN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da örtü yangını
YEREL HABERLER Giresun’da örtü yangını
Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi
Giresun'da orman yangını
YEREL HABERLER Giresun'da orman yangını
Rabia Naz’ın babası DNA örneği için savcılığa başvurdu
YEREL HABERLER Rabia Naz’ın babası DNA örneği için savcılığa ...
Giresun’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 2 yaralı
Rabia Naz'ın babası, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
YEREL HABERLER Rabia Naz'ın babası, DNA örneği alınması için ...
Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında meslek liseli öğrenciler ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onararak sağlık taranmasından geçirdi
YEREL HABERLER Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini ...
Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası’na Giresun’da hazırlanıyor
YEREL HABERLER Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks ...
Kendisi küçük, acısı büyük Kazada hayatının kaybeden Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye kazada ağır yaralanan anne ve babası ise katılamadı
YEREL HABERLER Kendisi küçük, acısı büyük Kazada hayatının kaybeden ...
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından Rabia Naz açıklaması
YEREL HABERLER Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından Rabia Naz ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X