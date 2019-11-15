Giresunspor’da Adanaspor hazırlıkları başladı Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: “Önümüzde çok önemli Adanaspor deplasmanı var oradan da istediğimiz sonucu alıp dönmek zorundayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresunspor’da Adanaspor hazırlıkları başladı Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: “Önümüzde ...

İHA

TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Adana deplasmanından istedikleri sonucu almak zorunda olduklarını söyledi.

Giresunspor’da Adanaspor hazırlıkları başladı Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: “Önümüzde çok önemli Adanaspor deplasmanı var oradan da istediğimiz sonucu alıp dönmek zorundayız”

TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Adana deplasmanından istedikleri sonucu almak zorunda olduklarını söyledi.
Tesislerde Hakan Kutlu, yönetiminde başlayan idman kondisyon, taktik ve pas ağırlıklı çalışıldı. 1 saat 15 dakika süren idmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Önümüzde çok önemli Adanaspor deplasmanı var oradan da istediğimiz sonucu alıp dönmek zorundayız bunun bilinciyle çalışıyoruz” dedi.
Oyuncu grubunun tecrübesi ve isimlerinin tartışılmaz olduğunu belirten Kutlu, “Şanssız bir başlangıç yapmış Giresunspor ama biz göreve geldikten sonra oyuncularımızın bu işi başaracaklarını inanmaları geçtiğimiz süreçte bizi çok memnun etti. Oyuncuların kalitesi ve isimleri tartışılmaz. Biz geldikten sonrada çok zorlu maçlar oynadılar ve ilk altının içindeki tüm takımlar ile oynadık ve bu süreyi iyi atlattık. Milli maç arasında da iyi çalışıp bundan sonraki 6 maçta yukarıyla aramızı kapatabildiğimiz kadar kapatıp ya da bu mesafeyi koruyup ligin ikinci yarısına gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Şu an için transfer ile alakalı bir düşüncemiz yok ama eksikliklerimiz olursa bunu değerlendirip gerekli yerlere transfer yaparız” diyen Kutlu, “Her takımın transfere ihtiyacı oluyor lider takımında mutlaka transfer yapacaktır, bizim de transferlerimiz olacaktır ama bizim bu oyuncu grubuyla sonuna kadar gitmeyi arzu ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

GİRESUN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şaban Vatan’ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şaban Vatan’ın komisyon adını kullanarak tatbikat ...
Şaban Vatan ve beraberindeki 3 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Şaban Vatan ve beraberindeki 3 şahıs adliyede
Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (2)
Giresun Valiliği'nden gözaltına alınan Şaban Vatan ile ilgili açıklama yapıldı
YEREL HABERLER Giresun Valiliği'nden gözaltına alınan Şaban Vatan ...
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, çay ve fındık hakkında konuştu AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: “Yakın bir gelecekte çay ithal etmek zorunda kalabiliriz” “Şu anada kadar fındık ihracatında 720 milyon dolar gelir sağlandı”
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, çay ve fındık ...
GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, basın mensupları ...
FİSKOBİRLİK’in hedefi Ortadoğu pazarı
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK’in hedefi Ortadoğu pazarı
Giresun’da örtü yangını
YEREL HABERLER Giresun’da örtü yangını
Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi
Giresun'da orman yangını
YEREL HABERLER Giresun'da orman yangını
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X