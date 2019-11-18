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Giresun Ticaret Borsası’nın Güneş Enerji Santrali törenle açıldı

İHA

Doğu Karadeniz'in ilk çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) Giresun Ticaret Borsası tarafından 'Lisanslı Depolama Tesisinde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim' projesi yapılan törenle hizmete açıldı.

Giresun Ticaret Borsası’nın Güneş Enerji Santrali törenle açıldı

Doğu Karadeniz’in ilk çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) Giresun Ticaret Borsası tarafından ‘Lisanslı Depolama Tesisinde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim’ projesi yapılan törenle hizmete açıldı.
Törende konuşan Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, projenin yüzde 95’inin hibe olduğunu ifade etti.
Bölük, yaptığı konuşmada, “Borsamıza yeni bir değer katmak için yola koyulduğumuzda en büyük giderin enerjide olduğunu gördük. Dünya’nın ihtiyacı olan enerjiye yardımcı olmak için çabaladığımızda güneş enerjisin santralinin bir ilk olması adına, Doğu Karadeniz bölgesinde çatı üstü ilk güneş enerjisi santralini de çok büyük katkılarıyla yüzde 95 hibe olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından tarafımıza yapılan proje ile bugün açılışını yapıyoruz” dedi.
Santralin bir yıl gibi bir sürede tamamlandığını kaydeden Hamza Bölük, yeni projeleri olan ileri seviye analiz laboratuvarının çalışmasının başladığını belirtti.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise yaptığı konuşmada enerjide dışa bağımlılığa dikkat çekerek, “Enerjide dışa bağımlılığı minimize etmek adına çalışmalar var ve bunların arttığını da memnuniyetle gözlemliyoruz. Sadece Hidroelektrik Santralleri değil güneş enerjisi noktasında ilimiz bazında konuşmak gerekirse güney hattımızda üretim izni alan şirketler, yine İl Özel İdaremizle beraber yatırım gerçekleştirecek firmalar bu konuda daha ümitli olmamıza vesile oluyorlar” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Giresun Müftüsü Muhittin Oral tarafından yapılan duanın ardından, AK Parti Milletvekili Kadir Aydın, TANAP Genel Müdürü Dr. Saltuk Düzyol, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ve Vali Harun Sarıfakıoğulları tarafından açılış gerçekleştirildi.

GİRESUN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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