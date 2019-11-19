Kimse yoksa Giresun Belediyesi var Giresun Belediyesi tarafından ilk defa başlatılan evde bakım hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kimse yoksa Giresun Belediyesi var Giresun Belediyesi tarafından ilk defa başlatılan evde bakım ...

İHA

Evlerinde ziyaret edilen ekonomik yoksunluk içindeki engelli, yaşlı ve yatalak durumdaki vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuluyor. Öz bakımları yapılan hastaların evleri temizleniyor ve alışverişleri dahi yapılıyor.

Kimse yoksa Giresun Belediyesi var Giresun Belediyesi tarafından ilk defa başlatılan evde bakım hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olacak

Evlerinde ziyaret edilen ekonomik yoksunluk içindeki engelli, yaşlı ve yatalak durumdaki vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuluyor. Öz bakımları yapılan hastaların evleri temizleniyor ve alışverişleri dahi yapılıyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından ilk defa başlatılan evde bakım hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olacak.
Giresun Belediyesi tarafından ilk defa uygulamaya konulan hizmetle ilgili yapılan açıklamada, Giresun Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yeni bir hizmetin daha startı verildi.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatı ile hayata geçirilmesi planlanan ve geçtiğimiz aylarda Belediye Meclis Toplantısı'nda da alınan karar ile Evde Bakım Hizmetleri için kurulan yeni birim, ilk çalışmalarına başladı. Özelikle bulunmuş olduğu durum itibariyle bakım hizmetine ihtiyaç duyan veya maddi imkânı yeterli olmayan yaşlı, kimsesiz ve engelli olan vatandaşların, taleplerini yerine getirmek ve genel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan birim ilk etapta evlerin temizliği ve vatandaşların kişisel bakımları gibi çeşitli alanlarda hizmet vermeye başladı.

GİRESUN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBMM Rabia Naz Araştırma Komisyonu olayı aydınlatmaya çalışan özel ekipteki polis memurlarını dinledi
YEREL HABERLER TBMM Rabia Naz Araştırma Komisyonu olayı aydınlatmaya ...
Giresun’daki gazetecilerden kültür turu
YEREL HABERLER Giresun’daki gazetecilerden kültür turu
Giresun Ticaret Borsası’nın Güneş Enerji Santrali törenle açıldı
YEREL HABERLER Giresun Ticaret Borsası’nın Güneş Enerji Santrali ...
Köyde genç nüfus kalmayınca alt yapı iş muhtar ve imama kaldı
YEREL HABERLER Köyde genç nüfus kalmayınca alt yapı iş muhtar ve ...
Öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavı hazırlıkları Eğitim Uzman Çağatay Çiçek: “Veliler, büyük vaatlerde bulunmasın” “Sosyal medyaya ve bilgisayar oyunlarına kota koyun”
YEREL HABERLER Öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X