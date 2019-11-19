Kimse yoksa Giresun Belediyesi var Giresun Belediyesi tarafından ilk defa başlatılan evde bakım hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olacak

Evlerinde ziyaret edilen ekonomik yoksunluk içindeki engelli, yaşlı ve yatalak durumdaki vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuluyor. Öz bakımları yapılan hastaların evleri temizleniyor ve alışverişleri dahi yapılıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından ilk defa başlatılan evde bakım hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olacak.

Giresun Belediyesi tarafından ilk defa uygulamaya konulan hizmetle ilgili yapılan açıklamada, Giresun Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yeni bir hizmetin daha startı verildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatı ile hayata geçirilmesi planlanan ve geçtiğimiz aylarda Belediye Meclis Toplantısı'nda da alınan karar ile Evde Bakım Hizmetleri için kurulan yeni birim, ilk çalışmalarına başladı. Özelikle bulunmuş olduğu durum itibariyle bakım hizmetine ihtiyaç duyan veya maddi imkânı yeterli olmayan yaşlı, kimsesiz ve engelli olan vatandaşların, taleplerini yerine getirmek ve genel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan birim ilk etapta evlerin temizliği ve vatandaşların kişisel bakımları gibi çeşitli alanlarda hizmet vermeye başladı.

GİRESUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.