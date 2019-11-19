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Hakan Kutlu: Adanaspor karşısında daha avantajlıyız

DHA

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Adanaspor da çok tehlikeli bir takım, önemli oyuncuları var. Onlar da maçı isteyen taraf olacaklar. Ama ben bizim takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Adanaspor da çok tehlikeli bir takım, önemli oyuncuları var. Onlar da maçı isteyen taraf olacaklar. Ama ben bizim takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum" dedi.
TFF 1´inci Lig´in 12´nci haftasında deplasmanda Adanaspor´a konuk olacak Giresunspor´da teknik direktör Hakan Kutlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, Osmanlıspor maçında aldıkları 3 puanın anlamlı olması için Adanaspor maçına çok önem verdiklerini ifade etti.
"TAKIMIMIZIN EKSİKLERİNİ, FAZLALARINI BİLİYORUM"
Lige verilen milli maç arasında Adanaspor maçı için iyi bir hazırlık dönemi geçirdikleri kaydeden Kutlu, "Ben takımımızın eksiklerini fazlalarını biliyorum. Adanaspor'un da eksikliklerini fazlalıklarını biliyoruz. Onları da 8 haftalık kazanamama istatistikleri var. Buna bir son vermek isteyecekler ama biz de bunun bilincinde gidip istediğimiz sonuçla dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
"İKİNCİ YARIYA DAHA UMUTLU BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Yeşil beyazlıların teknik direktörü Kutlu, ligde ilk 6 içindeki takımlar ile arayı ne kadar kapatabilirlerse bunun kendileri açısından avantaj olduğunu ifade ederek, "Ligde ilk 6 ile puan aralığını daralttık. Adanaspor´un ve bizim artılarını ve eksilerini iyi biliyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz. Adanaspor maçından alacağımız 3 puanla daha da azalacağını düşünüyoruz. Ligin ikinci yarısına da böylelikle daha umutlu başlamak istiyoruz" dedi.
"TAKIMIMIM DAHA AVANTAJLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Kutlu, Adanaspor karşısında kendilerini daha şanslı hissettiklerini de dile getirerek, "Son haftalarda bizim takımın bir inanmışlığı var. Aldığımız sonuçlardan sonra özgüven de kazandılar. Adanaspor da çok tehlikeli bir takım, önemli oyuncuları var. Son haftalarda oynayamayan oyuncular da takıma katılıyor. Onlar da maçı isteyen taraf olacaklar. Ama ben bizim takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Bekir Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek´in sarı kart cezalısı olduğunu, Murat Akça´nın sakatlığının sürdüğünü anlatan Kutlu, Mehmet Taş´ın takımla birlikte çalışmalara katıldığını, Mehmet Güven´in ise durumunun kısa zaman içinde belli olacağını da sözlerine ekledi.

GİRESUN

19 Kasım 2019 Salı

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