İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa

Giresun'un Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğretmenler Günü’ etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Espiye’ de vefat eden Nuri Narbay, Ahmet Yanık, Mehmet Çınarlık, Ali Saim Yanık'ın mezarlarını ziyaret ederek, Yasini Şerif okuyarak, dua ettiler.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Cebeci, "Ahirete göç eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. öğretmenlerimiz hiç bir zaman unutmayacağız” dedi.

GİRESUN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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