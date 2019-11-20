Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi yaralandı

İHA

Giresun'dan Barış Pınarı Harekatına görevli olarak katılan sağlık görevlileri kaza sonucu yaralandı.

Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi yaralandı

Giresun’dan Barış Pınarı Harekatına görevli olarak katılan sağlık görevlileri kaza sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Barış Pınarı kapsamında Şanlıurfa Akçakale’de görev yapan Giresun 112 Sağlık Ekibinedn Ayşegül Çoruh, Merve Rümeysa Çikdemtepe ve Mustafa Kemal Tiryaki ısınmak amacıyla yanmakta olan varilin patlaması sonucu yaralanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen sağlık görevlilerinin tedavi altına alındığı kaydedildi.
Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilimizden görevli giden sağlık görevlilerimizin bir kaza sonucu yaralandıklarını öğrendik. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrası, hemşehrilerimiz en kısa sürede ilimize nakledilecektir.” açıklamasında bulundu.

GİRESUN

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa
YEREL HABERLER İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa
Şenol Güneş’in dünürü son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şenol Güneş’in dünürü son yolculuğuna uğurlandı
Parktaki borudan su içmeye çalışan kuşlara ilgi
YEREL HABERLER Parktaki borudan su içmeye çalışan kuşlara ilgi
Hakan Kutlu: Adanaspor karşısında daha avantajlıyız
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: Adanaspor karşısında daha avantajlıyız
TBMM Rabia Naz Araştırma Komisyonu olayı aydınlatmaya çalışan özel ekipteki polis memurlarını dinledi
YEREL HABERLER TBMM Rabia Naz Araştırma Komisyonu olayı aydınlatmaya ...
Kimse yoksa Giresun Belediyesi var Giresun Belediyesi tarafından ilk defa başlatılan evde bakım hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olacak
YEREL HABERLER Kimse yoksa Giresun Belediyesi var Giresun Belediyesi ...
Giresun’daki gazetecilerden kültür turu
YEREL HABERLER Giresun’daki gazetecilerden kültür turu
Giresun Ticaret Borsası’nın Güneş Enerji Santrali törenle açıldı
YEREL HABERLER Giresun Ticaret Borsası’nın Güneş Enerji Santrali ...
Köyde genç nüfus kalmayınca alt yapı iş muhtar ve imama kaldı
YEREL HABERLER Köyde genç nüfus kalmayınca alt yapı iş muhtar ve ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X