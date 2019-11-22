"Fındık altına dönüştü" Sanayici İşadamı Mustafa Demirci: “Son yılların en yüksek rekoltesiyle, rekor denilebilecek ihracatı gerçekleştirilen fındığın fiyatı da yükselerek devam ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Fındık altına dönüştü" Sanayici İşadamı Mustafa Demirci: “Son yılların en yüksek rekoltesiyle, ...

İHA

Sanayici iş adamı Mustafa Demirci son yıllarda en yüksek rekolteyle, rekor denilebilecek ihracatı gerçekleştirilen fındığın fiyatının da yükselerek devam ettiğini söyledi.

"Fındık altına dönüştü" Sanayici İşadamı Mustafa Demirci: “Son yılların en yüksek rekoltesiyle, rekor denilebilecek ihracatı gerçekleştirilen fındığın fiyatı da yükselerek devam ediyor”

Sanayici iş adamı Mustafa Demirci son yıllarda en yüksek rekolteyle, rekor denilebilecek ihracatı gerçekleştirilen fındığın fiyatının da yükselerek devam ettiğini söyledi.
Fındığın altına dönüştüğünü ifade eden Giresun Ticaret Borsası eski başkanı ve iş adamı Mustafa Demirci, fındığın artık kabuklu değil nihai ürün olarak pazarlanması gerektiğine dikkat çekti.
Demirci, “2019 yılında 820 bin ton kabuklu fındık rekoltesi gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmini rekoltenin yüzde 75’i pazara indi. Yani üreticiden tüccara, FİSKOBİRLİK’e, TMO’ya satılmış durumda. Şuana kadar ise 207 bin ton kabuklu fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşık 103 bin ton iç fındık ediyor. Bu ihracat son yılların en yüksek rekoltesindeki ihracat. Türkiye ihracatını özellikle Almanya, İtalya ve son yıllarda Çin’e gerçekleştirdi. Son yıllarda ilk defa Çin yüksek miktarda fındık almaya başladı. Bu yıl fındığın altına dönüştüğünü gördük. Daha önceki yıllarda rekolte düşükse fiyatlar yüksek, fiyatlar yüksek ise rekolte düşük oluyordu. Ancak bu yıl son yılların en yüksek rekoltesine rağmen fındık fiyatları da yükselmeye devam ediyor.”

“Türkiye fındıkta nihai üretime geçmeli”
Türkiye’nin fındığı nihai ürüne dönüştürmesiyle daha fazla ihracat elde edebileceğini de kaydeden Demirci, ”Fındık Türkiye’de yüzde 10 sanayide kullanılıyor. Avrupa’da ise yüzde 90 sanayide kullanılıyor. Türkiye bu konuda bir atılıma geçti fakat yeterli değil. Fındığın Türkiye’de sanayide kullanılma oranı arttıkça ihracat geliri de artacaktır. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz biz ham madde olarak ihracat yapıyoruz, Avrupa’da nihai ürünlere dönüştürülerek tekrar bize pazarlanıyor. Biz de ham madde olarak ihraç ettiğimiz ürünü tekrar ithalatını yapmış oluyoruz. Oysaki biz ithal ettiğimiz fındık ürünlerini üreterek ihracat çeşidimizi artırabiliriz.”

“Üretici, üretim miktarını artırmalı”
Türkiye’de fındık üretiminin artırılması gerektiğini de ifade eden Demirci, “Son yıllar göstermektedir ki üreticilerin fındık bahçelerine sırtını döneme değil, yüzünü dönme zamanıdır. Fındık bahçelerimizin bakıma ihtiyacı vardır. Fındık bir orman ürünü değil, tarım ürünüdür. Ne kadar bakarsak o kadar verim alırız. Gelecek 10 yıl içerisinde fındığın daha da önemli bir gıda ürünü haline geleceğini öngörebiliyoruz. Bu yüzden üreticilerimiz bahçelerine her zamankinden daha çok bakım yaparak üretim miktarını artırmalıdır.”

Fındık mamulleri çeşidine çikolatayı katacak
Kendi tesislerinde yeni atılımlarında gerçekleşeceği müjdesini veren Demirci, ”Şuanda kendi fabrikamızda 120 kişiye istihdam sağlayarak fındık mamulleri üretiyoruz. Üreticiden kabuklu olarak aldığımız fındığı kavrulmuş, kıyılmış, beyazlatılmış ve ezme halinde mamul haline getiriyoruz. Ancak hedefimizde çikolata üretimi bulunmaktadır ve bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu üretimi gerçekleştirmek hem yöre istihdamına hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.

GİRESUN

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ediyor Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin: “2020 hedefimizde önceliğimiz alt yapı” “Bu yıl 71 Milyon 500 bin lira genel gider bütçemiz kurumlarla beraber. Bunun yaklaşık 12 milyon lirasını ilçeler bazında yatırımlara ayırmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Giresun İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ...
Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor
YEREL HABERLER Öğretmenler ara tatilde etkinliklere devam ediyor
Dere kurudu, “Balık avlamak yasaktır” tabelası kaldı Bulancak'ta Pazarsuyu köyündeki dere yatağının kuruması ile ilginç görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Dere kurudu, “Balık avlamak yasaktır” tabelası ...
Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı
Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi yaralandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi ...
İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa
YEREL HABERLER İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X