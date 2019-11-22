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Valilik kuruyan dere yatağı için inceleme başlattı

İHA

Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kuruyan dere yatağıyla ilgili inceleme başlattı.

Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kuruyan dere yatağıyla ilgili inceleme başlattı.
Konuyla ilgili basında çıkan haberlerin ardından Giresun Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 226. Şube Müdürlüğüne söz konusu haberlerde yer alan iddiaların yerinde araştırılması talimatını verdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Giresun ili Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyünde dere yatağının yönünün değiştirildiği haberleri üzerine Sayın Valimiz Harun Sarıfakıoğulları tarafından Devlet Su İşleri 226. Şube Müdürlüğüne söz konusu haberlerde yer alan iddiaların yerinde araştırılması talimatı verilmiştir” denildi.
Açıklamada DSİ 226. Şube Müdürlüğünce hazırlanan bilgi notuna da yer verildi. Bilgi notunda, “DSİ tarafından Giresun'da 2009 yılında meydana gelen sel afeti nedeniyle Giresun Bulancak Pazarsuyu ve Domuz Deresi Taşkın Koruma İnşaat İşi yatırım programına alınarak ihalesi yapılmış ve 2 Haziran 2010'da sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında ve yukarıda bahsi geçen marketler zincirinin depo sahası olarak inşası yapılan alanın
bulunduğu mevkide 25 binlik haritada da görüleceği üzere dere bu kısımda iki kola ayrılarak akmaktaydı. İnşaat aşamasında muhtarlık ile yapılan görüşmeler üzerine dere yatağının akışa göre sağ sahile alınması, sol sahildeki kısımda ise sulama amaçlı kullanılan kuyular olması sebebiyle imalat içerisinde geçiş yapısı bırakılarak bu kısımda oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi istenmiştir" ifadeleri yer aldı.
Dere yatağının bulunduğu alandaki bahçenin bulunduğu arazinin kiralandığı kaydedilen açıklamada, “Bu alanda bulunan su kuyusu ile ilgili Bulancak Belediyesi ile yazışma yapılmış olup, bu kuyunun kullanılmadığı, atıl olduğu Bulancak Belediye Başkanlığının 29 Nisan 2019 tarih ve 1963 sayılı yazısı ile kurumumuza bildirilmiştir. Söz konusu alanda yapılan depo inşaatından önce kullanılan sulama suyunun inşaat alanı içerisinde yer alan bahçelerin sulanması amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu bahçe alanlarının bulunduğu tüm arazinin ilgili firma tarafından kiralanmış olması sebebiyle sulama suyu ihtiyacı da kalmamıştır” denildi.

GİRESUN

22 Kasım 2019 Cuma

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