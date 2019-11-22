Havaya ateş eden alkollü şahıs gözaltına alındı

Giresun’un Dereli ilçesinde havaya ateş açan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Dereli ilçesi Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.U. (63) isimli şahıs Dereli Hükmet Konağı önünde üzerinde bulunan silah ile havaya ateş açtı. Olayın ardından B.U. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın 2.27 promil alkolü olduğu tespit edilirken silahın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GİRESUN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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