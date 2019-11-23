Katı atık bertaraf tesisi için suç duyurusu

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinin atık suları denize nakil yapan borusunun patlak olduğunu, bu nedenle atık suların dereye karıştığını iddia eden yöre halkı, suç duyurusunda bulundu.

Yöre halkı adına açıklama yapan Avukat Ozan Karagöz, kirlilik sebebiyle Çavuşlu halkında bağırsak, cilt ve göz enfeksiyonu şikayetlerinin arttığını belirterek, “Bu dilekçemizin içerisinde çöp tesisinin mevzuata aykırı kullanımı sebebiyle Çavuşlu Deresi'ne bırakılan atık suların verdiği kirlilik sebebiyle Çavuşlu halkında bağırsak enfeksiyonu, cilt ve göz enfeksiyonu şikayetleri arttı. Çavuşlu halkı olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu tesisi işleten mevzuata ve bilime aykırı olarak derenin kirlenmesi nedeniyle şikayette bulunuyoruz. Bir sonraki hak arayışımızda bu sayımızı daha da artıracağız” dedi.

GİRESUN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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