Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor

Doğu Karadeniz’de Kasım ayının son haftalarında etkili olan sıcak hava vatandaşları yaylalara çıkarttı.

Vatandaşlar güneşli havayı değerlendirmek için Giresun’un Kümbet, Koçkayası ve Kulakkaya yaylalarına akın etti.

Güneşli havanın ve bol oksijeninin tadını çıkartanlar bol bol selfie yapmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan, 2019 yılının 11 aylık döneminde tesisleri kullanan ve konaklayan turist sayısı 330 bin 153 olduğu Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine yansıdı.

GİRESUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:33

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