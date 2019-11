Giresun’da kadın-erkek beraber yürüdü

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Giresun’da da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe erkekler de katılarak destek verdi.

Giresun’da AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla kadına şiddeti düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. AK Parti Giresun İl Kadın Kolları üyeleri, kadına karşı her türlü şiddete dikkat çekmek için Depboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın ile kadınlar ve erkekler beraber yürüdü.

Kadınlar, yürüyüş sırasında 'Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz', 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir', 'Beni de duy', 'Sesimi sen de duy', 'Sevgi şifadır' yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar, yürüyüş boyunca 'Kadına şiddete hayır' sloganı attı. Yürüyüşün son bulduğu noktada konuşma yapan AK Parti Giresun Kadın Kolları İl Başkanı Berrin Aydın, “Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin, yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır” dedi.

