Giresun, Üroonkoloji alanında hızla ilerliyor

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroonkoloji alanında ilerleyişini sürdürüyor.

Üroonkoloji alanında yapılan çalışmalar sonucu önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ural Oğuz, “Hastanemizde 3 yıldır düzenli olarak her hafta üroloji kliniğiyle birlikte Radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, radyoloji ve patoloji kliniklerinin ortak çabasıyla üroonkoloji konseyleri düzenlenmektedir” dedi.

Yapılan çalışmalarla hastalarda zaman kaybının önüne geçtiklerini kaydeden Ural, “Multidisipliner tedavi ve takip gereken üroonkoloji hastaları alanında uzman hekimlerce birlikte değerlendirilebilmektedir. Bu durum onkolojiye temas eden farklı kliniklerdeki hekimlerin hızlı bir şekilde hasta tedavilerini düzenlemesini sağlayarak hastaların zaman kaybının da önüne geçmektedir. 3 yıldan kısa bir sürede yüzlerce kanser hastasının tedavi ve takip planı bu konseylerde düzenlenmiştir” şeklinde konuştu.

“Hastanemiz Üroloji kliniğinde Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 bine yakın cerrahi işlem yapıldı” diyen Ural, “Bunların önemli bir kısmını Radikal prostatektomi, prostat kanser ameliyatı, nefrektomi böbrek tümör ameliyatı, radikal sistektomi ve TURM mesane kanser ameliyatı, etroperitoneal lenf nodu diseksiyonu metastatik testis kanser ameliyatı, parsiyel orşiektomi testis koruyucu kanser cerrahisi, radikal orşiektomi testis kanser ameliyatı gibi büyük cerrahi prosedürler oluşturmuştur. Özellikle üroonkolojik ameliyatlarda laparoskopik cerrahi etkin şekilde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

GİRESUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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