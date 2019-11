Giresunspor, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşilbeyazlıların teknik direktörü Hakan Kutlu da ilk ikiye yaklaşmak için son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 13 haftasında evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan idmanda sakatlıkları bulunan Özgür Can Özcan, Alpay Koçaklı ve Mehmet Güven katılmazken, Raul Rusescu ise çalışmayı yarıda. Murat Akça da arkadaşlarından ayrı olarak hazırlıklarına devam etti.

İdman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Kutlu, Adanaspor karşısında iyi oynadıklarını belirterek, “Adana kazanmamız gereken bir maçtı, ortaya koyulan oyuna baktığımız zaman. Deplasmanda olmamıza rağmen rakibimize az sayıda pozisyon verdik. Alınan bir puanda kötü sayılmaz tabii ki bir çıkışımız var son haftalarda bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İlk altı ve ilk iki ile puan farkını ne kadar kapatabiliyorsak bizim için o kadar iyi” dedi.

'Seyircimiz önünde Adana Demirspor’u yenmek istiyoruz' diyen Kutlu, “Önemli bir maça çıkacağız Adana Demirspor'la. Onlar da son hafta deplasmanda kazandılar ama biz artık sahamız ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Yukarıyla olan farkı kapatıp ilk ikiye yaklaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Ligi de değerlendiren Hakan Kutlu, şu ana kadar her hangi bir kopma yaşanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl üst sıralarda çok kopmalar vardı ama bu yıl takımlar daha çok bir birine yakın. Bu daha çok çekişmeli geçeceğini gösteriyor ligin. Çok sayıda takım ilk 6 içine girebilir zorluyor. Alttan da çok büyük kopmalar yok bir iki haricinde. Zor bir lig ama ben oyuncularımıza güveniyorum, bu işe inandılar. Son haftalarda da gösteriyorlar ortaya koydukları oyunla."

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Mehmet Güven’in sakatlığının 23 hafta daha süreceğini, Özgür Can ve Alpay’ın ter idmanında küçük bir sakatlık yaşadığını, Raul Rusescu’nun ise idmanı yarıda bıraktığını ancak durumun iyi olduğunu, Murat Akça’nın da kısa sürede takıma katılacağını kaydetti.

