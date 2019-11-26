Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakan Kutlu: “İlk ikiye yaklaşmak istiyoruz” Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: “Bir ...

İHA

Giresunspor, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşilbeyazlıların teknik direktörü Hakan Kutlu da ilk ikiye yaklaşmak için son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Giresunspor, TFF 1. Lig'in 13 haftasında evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan idmanda sakatlıkları bulunan Özgür Can Özcan, Alpay Koçaklı ve Mehmet Güven katılmazken, Raul Rusescu ise çalışmayı yarıda. Murat Akça da arkadaşlarından ayrı olarak hazırlıklarına devam etti.
İdman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Kutlu, Adanaspor karşısında iyi oynadıklarını belirterek, “Adana kazanmamız gereken bir maçtı, ortaya koyulan oyuna baktığımız zaman. Deplasmanda olmamıza rağmen rakibimize az sayıda pozisyon verdik. Alınan bir puanda kötü sayılmaz tabii ki bir çıkışımız var son haftalarda bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İlk altı ve ilk iki ile puan farkını ne kadar kapatabiliyorsak bizim için o kadar iyi” dedi.
'Seyircimiz önünde Adana Demirspor’u yenmek istiyoruz' diyen Kutlu, “Önemli bir maça çıkacağız Adana Demirspor'la. Onlar da son hafta deplasmanda kazandılar ama biz artık sahamız ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Yukarıyla olan farkı kapatıp ilk ikiye yaklaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ligi de değerlendiren Hakan Kutlu, şu ana kadar her hangi bir kopma yaşanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
“Geçtiğimiz yıl üst sıralarda çok kopmalar vardı ama bu yıl takımlar daha çok bir birine yakın. Bu daha çok çekişmeli geçeceğini gösteriyor ligin. Çok sayıda takım ilk 6 içine girebilir zorluyor. Alttan da çok büyük kopmalar yok bir iki haricinde. Zor bir lig ama ben oyuncularımıza güveniyorum, bu işe inandılar. Son haftalarda da gösteriyorlar ortaya koydukları oyunla."
Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Mehmet Güven’in sakatlığının 23 hafta daha süreceğini, Özgür Can ve Alpay’ın ter idmanında küçük bir sakatlık yaşadığını, Raul Rusescu’nun ise idmanı yarıda bıraktığını ancak durumun iyi olduğunu, Murat Akça’nın da kısa sürede takıma katılacağını kaydetti.

GİRESUN

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AKUT, ‘Doğa arama kurtarma’ eğitimi düzenledi
YEREL HABERLER AKUT, ‘Doğa arama kurtarma’ eğitimi düzenledi
Giresun’da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı
YEREL HABERLER Giresun’da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi ...
Giresun, Üroonkoloji alanında hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Giresun, Üroonkoloji alanında hızla ilerliyor
Giresun’da kadın-erkek beraber yürüdü
YEREL HABERLER Giresun’da kadın-erkek beraber yürüdü
Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor
Kan bağışında Giresun birinci sırada
YEREL HABERLER Kan bağışında Giresun birinci sırada
‘Yıldızlar altında Anadolu’ fotoğrafları büyülüyor
YEREL HABERLER ‘Yıldızlar altında Anadolu’ fotoğrafları büyülüyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X