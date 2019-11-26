Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir marketler zincirinin depo inşaatının yapım çalışması DSİ Şube Müdürlüğünün Giresun valilik makamına sunacağı rapora kadar durduruldu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde yapımına devam eden depo inşaatı köylülerin tepkisini çekmiş ve dere yatağının kaydırılarak köylülerin su kaynakları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili açıklama DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Bölge müdürlüğümüzce hazırlanacak raporu Giresun valiliğine sunulması ve valilik makamınca verilecek karara kadar Pazarsuyu deresi kenarında devam eden A 101 depo inşaatı çalışmasının ivedilikle durdurulması hususunda gereğini arz ederim” denildi.

GİRESUN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.