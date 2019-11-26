Giresun’da oto lastikçide yangın

Giresun’da oto lastik dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beldede oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı dükkanı söndürmek için Görele, Tirebolu, Eynesil ve Espiye ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri mücadele veriyor.

GİRESUN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.