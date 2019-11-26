Dükkanı yandı, şoka giren çalışanını teselli etti

Giresun’da oto lastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dükkan sahibi, şoka giren çalışanını, "Beraber çalışırız yerine gelir üzülmek yok” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde bulunan bir oto lastik dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 8 itfaiye aracının müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası dükkanında büyük çapta hasar meydana gelen dükkan sahibi Sami Durmuş, şoka giren dükkan çalışanını sakinleştirmeye çalıştı. Durmuş, çalışanına sarılarak, “Ben senden korktum telefonumu açmadın. Sen iyi misin? Bitti. Beraber çalışırız yerine gelir üzülmek yok” diyerek teselli etti.

GİRESUN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.