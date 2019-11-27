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Giresun açıklarına akın eden balıkçı tekneleri görsel şölen oluşturdu

İHA

Karadeniz'de Giresun sahillerine akın eden yüzlerce balıkçı teknesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yüzlerce balıkçı teknesinin sahile çok yakın mesafede ağlarını denize bırakması ile görsel bir şölen ortaya çıktı. Birçok vatandaş ise cep telefonları ile o anları görüntüledi.

Giresun açıklarına akın eden balıkçı tekneleri görsel şölen oluşturdu

Karadeniz’de Giresun sahillerine akın eden yüzlerce balıkçı teknesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yüzlerce balıkçı teknesinin sahile çok yakın mesafede ağlarını denize bırakması ile görsel bir şölen ortaya çıktı. Birçok vatandaş ise cep telefonları ile o anları görüntüledi.
Balıkçı Şafak Takır, balıkçıların Giresun sahillerine akın ettiği bölgede bir hamsi akını olduğunu belirterek balıkçıların da bu akını değerlendirdiğini söyledi. Takır “Birkaç gündür kıyılarda bahar havası var. Hava şartları balık avlanmaya çok uygun olduğundan balıkçı limanında bir hareketlenme var. Kıyılarda avlanmaya çıkan balıkçı tekneleri limana yüklü döndükleri ve yüzlerinin güldüğüne tanık oluyoruz. Palamut yoktu ama hamsi avı yüz güldürüyor” diye konuştu.
Batıdan başlayan av sezonun doğuya doğru devam ettiğini ifade eden Balıkçılar tarafından, “Avın peşine düşüp Giresun açıklarına kadar geldik. Buradan Hopa’ya doğru devam edeceğiz. Tekrar batıya yöneleceğiz ve ardından geri döndüğümüzde Gürcistan’a doğru yol almış alacağız. Böylece bir sezonu daha sonlandırmış olacağız” ifade ettiler.

GİRESUN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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