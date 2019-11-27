Giresunlu balıkçılardan “Av yasağı Eylül’de değil Ekim’de kalksın” önerisi

Doğu Karadenizli balıkçılar av yasağının bitişinin Eylül’den Ekim’e çekilmesini istiyorlar.

Eylül ayından bu yana hamsi avı olduğunu ve fazla avcılık yapıldığını söyleyen Giresunlu balıkçı Mustafa Aydın, denizin kotasının dolmaya başladığını kaydetti.

Yılbaşına gelmeden hamsinin Karadeniz’de biteceğini iddia eden Aydın, günlük 100 ton hamsi avlandığını ve fazla avlanan hamsinin fabrikalara satıldığını belirterek “100 ton hamsi yakalıyorlar, onun yerine 10 ton yakala günlük yakala. Bu şekilde hamsi yılbaşını görmeden kaybolur. 2,5 aydan bu yana hamsi çıkıyor. Önceden Kasın ayının 15’inde çıkardı ama Eylül’ün 15’inden bu yana hamsi avlanıyor. Denizin de bir kotası var. Böylelikle bitecek gibi duruyor” dedi.

Fazla yapılan avcılığın sonucu olarak palamudun bu yıl az çıktığını ifade den Aydın, “Palamut denizlerimizde azda olsa var. Palamudun fiyatları boyutuna göre değişiyor, 15, 20, 25 ve 30 lira arasında. Bu yıl tanesi 30 lira olan palamut geçtiğimiz yıllarda 5 liraydı 1,5 kilogram geliyordu. Bunun da nedeni fazla avlanmaktan dolayı. Devletin uyguladığı bir kota var ama uygulayan yok” diye konuştu.

Av sezonun Eylül’de değil Ekim ayında açılması gerektiğini ifade eden Aydın, “Balıklara büyümeye fırsat olmuyor, Ekim ayında kalksın yasak o zaman kadar balıklar büyür” ifadelerini kullandı.

GİRESUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.