Müvekkili için gitti, kendisi de tutuklandı

Giresun’da ‘uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma’ suçundan E Tipi Kapalı Cezaevinde yatan müvekkilini ziyarete giden avukat, ‘dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındı. Avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, E Tipi Kapalı Cezaevinde "uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan tutuklu bulunan O.H., avukatı ile görüşmek istedi. Avukat G.Y.'nin müvekkili ile görüşmek için gittiği cezaevinde GBT sorgusunda ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı ortaya çıktı.

G.Y. cezaevi jandarması tarafından bekleme odasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.Y., Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat G.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GİRESUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.