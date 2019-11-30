İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: “2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: “2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi”

İHA

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, EğitimBirSen Giresun şubesi tarafından düzenlenen 'Teknolojik dönüşüm sürecinde geleceğin meslekleri' konferansında konuştu.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, EğitimBirSen Giresun şubesi tarafından düzenlenen ‘Teknolojik dönüşüm sürecinde geleceğin meslekleri’ konferansında konuştu.
Uzunkaya, kaptığı konuşmada, Türkiye’de, 2018 yılında 1 milyon 240 bin 308 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirterek bu sayının 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 binlere geldiğini söyledi.
İstihdamın insanlık açısından önemini belirten Uzunkaya, “İstihdam insanlığın bugününün, yarınının en önemli konusu olacaktır. Zaman zaman basında, bir takım çevrelerde Türkiye’nin gerçek gündemine gelelim işsizlik konusu. Bu sadece Türkiye’nin konusu mu? Amerika’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın gündemi farklı mı? Çünkü biz biliyoruz ki yeryüzünde kaynaklar sınırlı ama insanoğlunun istekleri sonsuz. Sonsuz ve hırslı istekleri yönete bilmek devletlerin en büyük sorumluluğudur. Bu yönüyle baktığımız zaman istediği kadar küçümsemeye çalışsınlar Türkiye tüm meselelerinde olduğu gibi istihdam ve iş gücü piyasasındaki aktif rolüyle de sadece Türkiye’de değil dünya gerçekliğinde de ciddi öneme sahip olan bir ülkedir” dedi.
Türkiye’nin en büyük mesellerinin bir tanesinin de iş beğenmeme olduğuna vurgu yapan Uzunkaya, “İş başı eğitim programları konusunda herkes memnun ama işverenler bize çalışacak elaman bul diyorlar. Eleman arıyoruz. Biz bu gerçeği söylediğimizde iş bulamıyoruz diyor insanlar, işverenlerde eleman bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.
İnsanların masa başı iş istediğini kaydeden Uzunkaya, ‘Masaları kaldıralım’ diyerek, şöyle devam etti:
“İş istiyorlar ama herkes masa başı iş istiyor. Ben 3 yıldır masamda misafirlerimi karşılamak dışında 1 gün oturmadım. Masaları cazip halden bir kaldıralım, nedir bu masa? Lanet olsun masasına herkes masada oturmak istiyor ama ben diyorum ki bu ülkede de dünyada da uyumak isteyenlere iş yok, ama masayı yapmak isteyenlere, pazarlamak isteyenlere, üretim yapmak isteyenlere iş sonsuz. Türkiye’nin en büyük meselelerinden bir tanesi de gerçekten iş beğenmemesidir. Ben bunu söylediğimde diyorlar ki, 2 bin liraya nasıl çalışacaksın? İş gücü piyasasında 2 bin liranın hesabını yapıyorsunuz ama işverenimiz de sizin vasıf bilgilere sahip olmadığınızdan dolayı 2 bin lirayı da hak etmediğinizi düşünüyor. O zaman siz ne alacağınızın hesabını yapmak yerine, ne katacağınızın hesabını yapmak durumundasınız.”
Konuşmanın ardından EğitimBirSen Giresun Şubesi Başkanı Muhammet Sarı tarafından İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya hediye takdim edilerek çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

GİRESUN

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun Valiliğinden Şaban Vatan açıklaması
YEREL HABERLER Giresun Valiliğinden Şaban Vatan açıklaması
Giresun’un foto safari rotaları çıkartıldı
YEREL HABERLER Giresun’un foto safari rotaları çıkartıldı
10 gündür kayıp olan şahsın ailesi öldürülmesinden şüpheleniyor
YEREL HABERLER 10 gündür kayıp olan şahsın ailesi öldürülmesinden ...
3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar ...
Kardeşler arasında arazi tartışmasında çatışma çıktı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kardeşler arasında arazi tartışmasında çatışma çıktı: ...
Giresun Valisi yağıştan hasar gören Çavuşlu beldesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Giresun Valisi yağıştan hasar gören Çavuşlu ...
Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar
Ordu-Giresun Havalananda sefer sayılarının azaltılması tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Ordu-Giresun Havalananda sefer sayılarının ...
"Her şeyi devletten beklememek lazım" sözünün en güzel örneği Giresun'da gerçekleşti Köylü yangınlara karşı kendi su tankerlerini yaptırdı
YEREL HABERLER "Her şeyi devletten beklememek lazım" sözünün en ...
Giresun’da etkili yağış Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu
YEREL HABERLER Giresun’da etkili yağış Giresun’un Görele ilçesine ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X