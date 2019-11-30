İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: “2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, EğitimBirSen Giresun şubesi tarafından düzenlenen ‘Teknolojik dönüşüm sürecinde geleceğin meslekleri’ konferansında konuştu.

Uzunkaya, kaptığı konuşmada, Türkiye’de, 2018 yılında 1 milyon 240 bin 308 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirterek bu sayının 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 binlere geldiğini söyledi.

İstihdamın insanlık açısından önemini belirten Uzunkaya, “İstihdam insanlığın bugününün, yarınının en önemli konusu olacaktır. Zaman zaman basında, bir takım çevrelerde Türkiye’nin gerçek gündemine gelelim işsizlik konusu. Bu sadece Türkiye’nin konusu mu? Amerika’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın gündemi farklı mı? Çünkü biz biliyoruz ki yeryüzünde kaynaklar sınırlı ama insanoğlunun istekleri sonsuz. Sonsuz ve hırslı istekleri yönete bilmek devletlerin en büyük sorumluluğudur. Bu yönüyle baktığımız zaman istediği kadar küçümsemeye çalışsınlar Türkiye tüm meselelerinde olduğu gibi istihdam ve iş gücü piyasasındaki aktif rolüyle de sadece Türkiye’de değil dünya gerçekliğinde de ciddi öneme sahip olan bir ülkedir” dedi.

Türkiye’nin en büyük mesellerinin bir tanesinin de iş beğenmeme olduğuna vurgu yapan Uzunkaya, “İş başı eğitim programları konusunda herkes memnun ama işverenler bize çalışacak elaman bul diyorlar. Eleman arıyoruz. Biz bu gerçeği söylediğimizde iş bulamıyoruz diyor insanlar, işverenlerde eleman bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

İnsanların masa başı iş istediğini kaydeden Uzunkaya, ‘Masaları kaldıralım’ diyerek, şöyle devam etti:

“İş istiyorlar ama herkes masa başı iş istiyor. Ben 3 yıldır masamda misafirlerimi karşılamak dışında 1 gün oturmadım. Masaları cazip halden bir kaldıralım, nedir bu masa? Lanet olsun masasına herkes masada oturmak istiyor ama ben diyorum ki bu ülkede de dünyada da uyumak isteyenlere iş yok, ama masayı yapmak isteyenlere, pazarlamak isteyenlere, üretim yapmak isteyenlere iş sonsuz. Türkiye’nin en büyük meselelerinden bir tanesi de gerçekten iş beğenmemesidir. Ben bunu söylediğimde diyorlar ki, 2 bin liraya nasıl çalışacaksın? İş gücü piyasasında 2 bin liranın hesabını yapıyorsunuz ama işverenimiz de sizin vasıf bilgilere sahip olmadığınızdan dolayı 2 bin lirayı da hak etmediğinizi düşünüyor. O zaman siz ne alacağınızın hesabını yapmak yerine, ne katacağınızın hesabını yapmak durumundasınız.”

Konuşmanın ardından EğitimBirSen Giresun Şubesi Başkanı Muhammet Sarı tarafından İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya hediye takdim edilerek çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

GİRESUN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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