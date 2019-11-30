BAU, Gürcistan’da sağlık üssü olacak

BAU Global Başkanı Enver Yücel, ülkemizin geçmişten gelen bir tarihi ve kültürel yakınlığı olan Gürcistan’la eğitim yoluyla da kurdukları ilişkinin, çeşitli fakülte ve yüksekokul açılışıyla da süreceğini söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin global zincirinin halkalarından olan International UniversityBatumi Tıp Fakültesi'nin akademik yılı ve yeni kampüs binasının açılış töreni, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi Batum'da gerçekleştirildi.

JCI standartlarına göre inşa edilmiş ve güncel tesislerle donatılmış Fakülte, Batum MedinaHospital ile afilosyonu bulunan ve hastaneyle aynı yerleşkedeki yeni binasında, 20 farklı ülke ve kültürden gelen öğrencilere alanında başarılı akademik kadrosuyla eğitim verecekler.

Enver Yücel: “Tıp Fakültesi bir sağlık üssü olacak”

Törende bir konuşma yapan BAU Global Başkanı Enver Yücel, ülkemizin geçmişten gelen bir tarihi ve kültürel yakınlığı olan Gürcistan’la eğitim yoluyla da kurdukları ilişkinin, çeşitli fakülte ve yüksekokul açılışıyla da süreceğini söyledi.

BAU’nun Avrupa’nın, hatta dünyanın en büyük eğitim kurulu olduğunu söyleyen Yücel, “21 yıl önce üniversite olarak İstanbul’da kurulan Avrupa’nın en iyi eğitim veren kurumlarından biriyiz. Hatta en iyisiyiz. Beş yıl önce bölgenin bir insanı olarak önceliğimiz sağlık alanında bir Tıp Üniversitesi açma fikri bana geldiğinde komşumuz, dostumuz Gürcistan’da böyle bir yatırımın yapılıyor olmasının heyecanıyla karşılayıp bu işe başladım.Beş yıl önce uluslararası öğrencileri olan küçük bir yapıyla başladık ve gördük ki bu bölge sağlık alanında ihtiyacı olan bir ülke. Şimdi de sağlık alanında Gürcistan Batum’da hem doktor yetiştiren,hem hasta tedavisi yapan, hem de araştırmaları yapan bir sağlık üssü olan önemli bir merkez olsun istedik. Bunun içinde bölgedeki güçlü,iyi kalite hizmet veren Medina Hastanesiyle afilosyonu olarak işbirliği ile pratiğinin bizde yapılmasına önerim bu yeni kampüse taşınmamızı sağladı.Tıp Üniversitemiz, doktor yetiştirmenin yanı sıra diş hekimliği, eczacılık, fizyoterapi gibi birçok alanlarda büyüyecektir. Ayrıca mühendislik tıp ile de birleştirilerek çok güzel işler yapılacağına inanıyorum. Tıp Üniversitesi bir başlangıç olmuştur ve devamı yeni eğitim yatırımlarıyla gelecektir.”

“Güçlü kadın, güçlü toplum demektir”

Kadınları güçlendirmeden sürdürülebilir kalkınmanın olmayacağına da dikkat çeken Yücel, “Öncelikle bu alanda yatırım yapmakla kadının da sağlık alanında yer etmesini sağlayan adımları da atmış oluyoruz. Gelecekte birçok işlerin makinalar tarafından yapılacak olması beklentisi kadınlarımızı genç yaştan itibaren belli alanlarda iş gücüne gitmeyi sağlayacak önlemleri almak lazım. Biz bunu baştan beri düşünüyoruz. Görüldüğü gibi Rektörlerimizin hepsi kadın. Kadının iş gücüne inanmak lazım. Bir toplumda kadın ne kadar güçlü ise toplumda o kadar güçlüdür. Kadının güçsüz olduğu toplumun güçlü olması mümkün değildir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesi kesilen Tıp Üniversitesi gezildi.

Açılış törenine, Batum Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zaal Mikeladze, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Devlet eski Bakanı Burhan Kara, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, Acara Sağlık ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Nino Nizharadze, Ajara Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Rusudan Shavishvili, Ajara Yüksek Konseyi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Leila Ghoghoberidze, Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Rektörü MerabKhalvashi, CSGCity Security Group Yönetim Kurulu Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik ve Koruma Genel Koordinatörü Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, BAU Rektör Danışmanı Turgay Polat, Türkiye ve Gürcistan’dan bürokratlar, akademik ve idari personellerle öğrenciler katıldı.

GİRESUN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:07

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.