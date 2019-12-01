TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Giresunspor’un 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.
GİRESUN
01 Aralık 2019 Pazar
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