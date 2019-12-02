Kar Giresun’un iç kesimlerinde etkili oluyor

Giresun’un iç kesimlerinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı etkili oldu. Yer yer 800 rakımlı kesimlerde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı ile yaylalar beyaza büründü. Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçe merkezlerinde de yılın ilk karı düştü.

Öte yanda, GiresunSivas kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu öğrenilirken, her hangi bir olumsuzluk yaşanması için çalışmaların geçit üzerinde yoğunlaştırıldı.

GİRESUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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