2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GiresunSivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.

Karayollarına bağlı ekipler ulaşımın aksamaması ve aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken, soğuk hava çalışmaları olumsuz etkiliyor.

GİRESUN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.