Hem sağanak hem kar!

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Giresunspor Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu, Adana Demirspor maçında sakatlanan Cristian Tanase’nin sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.

Dr. Alicanoğlu, Tanase’nin 23 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, “Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase’nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisi 23 hafta sürecek olup daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” dedi.

GİRESUN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:55

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