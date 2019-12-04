Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’de HIV virüsü en sık 25 ve 34 yaş arasında görülüyor Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

İHA

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, HIV hastalığının Türkiye’de 25 ile 34 yaş aralığında sık olarak görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, 1981 yılındaki ilk vakadan sonra HIV/AIDS vaka sayısının tüm dünyada hızla arttığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Haziran 2018 verileri dünyada yaklaşık 36,9 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğunu belirtmektedir. 1981 yılından beri HIV hastalığından 37 milyon kişinin bu hastalık nedeniyle ölmüştür” dedi.
Türkiye’de hastalığın yüzde 70’nin erkelerde görüldüğünü kaydeden Yetkin, “Sağlık Bakanlığı Aralık 2018 verilerine göre 21 bin 520 HIV/AIDS hastası vardır. HIV enfeksiyonuna ülkemizde en sık 2529 ve 3034 yaş gruplarında saptanmaktadır. Hastalık erkeklere yüzde 70, kadınlarda yüzde 30 oranında rastlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Hastalığın her türlü cinsel yolla bulaştığını ve bunun dışında HIV’in bulaşması noktasında sağlık personelinin de risk altında bulunduğunu söyleyen Yetkin, “Hastalık başlıca cinsel yolla, kan yoluyla, damar içi madde kullanma alışkanlığı olanlarda ortak enjektör kullanımı ile ve anneden bebeğe geçiş yoluyla bulaşmaktadır. Cinsel salgılar ve kan başta rol oynayan en önemli sekresyonlardır. Hastalık her türlü cinsel temasla bulaşmaktadır. Bunun yanı sıra sağlık personeli de HIV bulaşması açısından risk altındadır” diye konuştu.
Toplu taşıma araçları gibi ortak alanlarda hastalığın bulaşmadığının altını çizen Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, şunları kaydetti:
“İnsan immun yetmezlik virüsü vücut dışında dış ve cansız ortamlarda yaşamamakta ve çoğalmamaktadır. Toplu taşıma araçlarında olduğu gibi ortak ve kalabalık mekanlarda bulunmakla hastalık bulaşmaz. Hastalık HIV taşıyıcılarının elini sıkmak, bu kişilere sarılmak, kucaklaşmak, beraber aynı masada yemek yemek veya ortak tuvalet kullanımı ile geçmemektedir. Hastalık ayrıca sivrisinek, kene ve/veya benzeri böcek ısırması ile de bulaşmaz.”

GİRESUN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde hedef: 5 bin istihdam
YEREL HABERLER Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde hedef: 5 bin ...
Giresun’da 62 yıllık mazi ödüllendirildi
YEREL HABERLER Giresun’da 62 yıllık mazi ödüllendirildi
Giresun’da çıkan yangınlar korkuttu
YEREL HABERLER Giresun’da çıkan yangınlar korkuttu
Giresunspor’a Tanase şoku Adana Demirspor maçında sakatlanan Tanase 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı
YEREL HABERLER Giresunspor’a Tanase şoku Adana Demirspor maçında ...
Engelliler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Engelliler Günü etkinlikleri
Bedensel engelli Murathan’ın en büyük hayali ‘Engelliler Günü'nde gerçek oldu
YEREL HABERLER Bedensel engelli Murathan’ın en büyük hayali ...
Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu
YEREL HABERLER Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi ...
Giresun'da kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Giresun'da kış lastiği denetimi
2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
YEREL HABERLER 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
Sacit Ali Eren: “Giresunspor, Giresun’un takımı değilmiş gibi davranılıyor”
YEREL HABERLER Sacit Ali Eren: “Giresunspor, Giresun’un takımı ...
Kar Giresun’un iç kesimlerinde etkili oluyor
YEREL HABERLER Kar Giresun’un iç kesimlerinde etkili oluyor
Giresun’da Tabiat Parkları ziyaretçi sayısında rekor kırdı Giresun’da Tabiat Parkları ve Giresun Kalesi'ni ziyaret eden turist sayısı artarken, Giresun Adası’nı ziyaret eden turist sayısı ise düştü
YEREL HABERLER Giresun’da Tabiat Parkları ziyaretçi sayısında rekor ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X