Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, HIV hastalığının Türkiye’de 25 ile 34 yaş aralığında sık olarak görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, 1981 yılındaki ilk vakadan sonra HIV/AIDS vaka sayısının tüm dünyada hızla arttığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Haziran 2018 verileri dünyada yaklaşık 36,9 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğunu belirtmektedir. 1981 yılından beri HIV hastalığından 37 milyon kişinin bu hastalık nedeniyle ölmüştür” dedi.

Türkiye’de hastalığın yüzde 70’nin erkelerde görüldüğünü kaydeden Yetkin, “Sağlık Bakanlığı Aralık 2018 verilerine göre 21 bin 520 HIV/AIDS hastası vardır. HIV enfeksiyonuna ülkemizde en sık 2529 ve 3034 yaş gruplarında saptanmaktadır. Hastalık erkeklere yüzde 70, kadınlarda yüzde 30 oranında rastlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hastalığın her türlü cinsel yolla bulaştığını ve bunun dışında HIV’in bulaşması noktasında sağlık personelinin de risk altında bulunduğunu söyleyen Yetkin, “Hastalık başlıca cinsel yolla, kan yoluyla, damar içi madde kullanma alışkanlığı olanlarda ortak enjektör kullanımı ile ve anneden bebeğe geçiş yoluyla bulaşmaktadır. Cinsel salgılar ve kan başta rol oynayan en önemli sekresyonlardır. Hastalık her türlü cinsel temasla bulaşmaktadır. Bunun yanı sıra sağlık personeli de HIV bulaşması açısından risk altındadır” diye konuştu.

Toplu taşıma araçları gibi ortak alanlarda hastalığın bulaşmadığının altını çizen Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, şunları kaydetti:

“İnsan immun yetmezlik virüsü vücut dışında dış ve cansız ortamlarda yaşamamakta ve çoğalmamaktadır. Toplu taşıma araçlarında olduğu gibi ortak ve kalabalık mekanlarda bulunmakla hastalık bulaşmaz. Hastalık HIV taşıyıcılarının elini sıkmak, bu kişilere sarılmak, kucaklaşmak, beraber aynı masada yemek yemek veya ortak tuvalet kullanımı ile geçmemektedir. Hastalık ayrıca sivrisinek, kene ve/veya benzeri böcek ısırması ile de bulaşmaz.”

GİRESUN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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