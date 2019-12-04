Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde hedef: 5 bin istihdam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde hedef: 5 bin istihdam

İHA

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi, Doğu Karadeniz'in önemli üretim alanlarından olma yolunda ilerliyor.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde hedef: 5 bin istihdam

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi, Doğu Karadeniz’in önemli üretim alanlarından olma yolunda ilerliyor.
Bulancak ilçesi Pazarsuyu mevkiinde kurulumu devam eden 2. OSB’de şu ana da kadar 7 firma üretime başlarken sayının her geçen yıl artacağı belirtiliyor.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 480 dönüm alanda önemli bir adım atıldığını söyledi. Öztürk, “Giresun şehrimiz her geçen gün gelişiyor. Ekonomik anlamada da 2. Organize Sanayi Bölgemizi Bulancak ilçemizde gördüğünüz bu 480 dönüm alanda hemen hemen kurmuş bulunuyoruz bitmek üzere. Tahsisleri yapıldı ve sanayicilerimizde fabrikalarını kuruyorlar. Lokasyon olarak çok güzel bir yerde OrduGiresun Havaalanına çok yakın, bir tarafı deniz diğer tarafı yaylalar yani her bakımdan güzel bir yer. Başta bölgemize ve ülkemize katkıları olacak bir organize sanayi ve bu yerlerin artık önemi tartışılmıyor. Burada daha yeni yerler yapılacak, okul ve teknoloji merkezi yapılacak bizde bunun takipçisiyiz her bakımdan” dedi.
2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ise şu an için Bin 100 kişinin istidam edildiğini ama kurulumun tamamlandığında saynın 5 bine çıkacağını kaydetti.
Yılmaz, 2019 yılının son ayı itibariyle aktif 7 fabrikanın olduğunu belirterek, “2020’nin ilk ayında bir tekstil fabrikamız daha aktif hale gelecek onunla beraber 2020’nin ortasında Bin 500 sonunda ise 2 bin istihdam hedefimiz var. Devam eden 10 fabrika inşaatımız var bunlarında bir kısmı 2020 bir kısmı ise 2021 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. Boş olarak baktığımızda 12 civarında parselimiz var. Bunlarda da seçici olmaya çalışıyoruz çünkü hem katma değeri yüksek hem de istidamın yüksek olduğu dallarda üretim yapılsın istiyoruz. Kolay olmuyor bunlar ama bunlar gerçekleştiğinde 2023 hedeflerinde Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin ile 5 bin civarında istihdamı gerçekleştireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GİRESUN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’nın kaçak silah yapımı ile mücadelesi devam ediyor Giresun’un Yağlıdere ilçesinde kaçak silah yapan 3 şahsın evine operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Jandarma’nın kaçak silah yapımı ile mücadelesi devam ...
Türkiye’de HIV virüsü en sık 25 ve 34 yaş arasında görülüyor Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin: “Ülkemizde en sık 25-29 ve 30-34 yaş gruplarında saptanmaktadır. Hastalık erkeklere yüzde 70, kadınlara yüzde 30 oranında rastlanmaktadır”
YEREL HABERLER Türkiye’de HIV virüsü en sık 25 ve 34 yaş arasında ...
Giresun’da 62 yıllık mazi ödüllendirildi
YEREL HABERLER Giresun’da 62 yıllık mazi ödüllendirildi
Giresun’da çıkan yangınlar korkuttu
YEREL HABERLER Giresun’da çıkan yangınlar korkuttu
Giresunspor’a Tanase şoku Adana Demirspor maçında sakatlanan Tanase 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı
YEREL HABERLER Giresunspor’a Tanase şoku Adana Demirspor maçında ...
Engelliler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Engelliler Günü etkinlikleri
Bedensel engelli Murathan’ın en büyük hayali ‘Engelliler Günü'nde gerçek oldu
YEREL HABERLER Bedensel engelli Murathan’ın en büyük hayali ...
Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu
YEREL HABERLER Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi ...
Giresun'da kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Giresun'da kış lastiği denetimi
2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
YEREL HABERLER 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
Sacit Ali Eren: “Giresunspor, Giresun’un takımı değilmiş gibi davranılıyor”
YEREL HABERLER Sacit Ali Eren: “Giresunspor, Giresun’un takımı ...
Kar Giresun’un iç kesimlerinde etkili oluyor
YEREL HABERLER Kar Giresun’un iç kesimlerinde etkili oluyor
Giresun’da Tabiat Parkları ziyaretçi sayısında rekor kırdı Giresun’da Tabiat Parkları ve Giresun Kalesi'ni ziyaret eden turist sayısı artarken, Giresun Adası’nı ziyaret eden turist sayısı ise düştü
YEREL HABERLER Giresun’da Tabiat Parkları ziyaretçi sayısında rekor ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X