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Giresun’da kayıt dışı istihdam ile mücadele sürüyor

İHA

Giresun'da kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 16 ilçede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri tarafından denetimler devam ediyor.

Giresun’da kayıt dışı istihdam ile mücadele sürüyor

Giresun’da kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 16 ilçede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri tarafından denetimler devam ediyor.
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdal Özdemir, basın mensupları ile bir araya gelerek kayıt dışı istidam konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Özdemir, sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmekte olduğunu söyledi.
Kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden bir tanesi de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri olduğuna dikkat çeken Özdemir, ”Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Kurumun denetim ile temel amacı da, işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak değildir. Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır” dedi.
Çeşitli dönemlerde belirlenen işyerleri, sendikalar, ilgili diğer STK’lar, basınyayın kuruluşları rehberlik amacıyla ziyaret edilmekte veya bu gruplar aracılığıyla kamuoyuna yönelik çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydeden İl Müdürü Erdal Özdemir, şöyle devam etti:
“Bu faaliyetlerde işverenlere veya çalışanlara sosyal güveliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri, yapılandırma gibi konulara ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen konularda verilecek bilgilerin olabildiğince standart hale getirilmesi ve bilgilendirme veya rehberlik faaliyetlerinde bulunarak Kayıt dışı istihdamla mücadele etmeyi planlıyoruz. “
Çalışmalar kapsamında Giresun’daki işverenlerini ziyaret ederek sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları aktardıklarını dile getiren Özdemir, “İşveren yükümlülükleri, uygulanan teşvikler, sahte sigortalılık, yabancı çalışma izni ve idari para cezalarına ilişkin kısa ve hatırlatıcı bilgiler veriyoruz. Yapılacak olan faaliyetlerde hedef kitlenin yapısına göre veya işyerinin sektörüne, büyüklüğüne ve diğer özelliklerine göre, bilgilendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Özdemir, bir gazetecinin, "Çalışma izni olmayan yabancılara karşı çalışmanız ne durumda?" sorusuna ise yoğun olarak Afganistan uyruklu göçmenlerin ikamet ettiği şehirde geçtiğimiz ay yapılan denetimlerde 20 göçmenin izinsiz çalıştığı tespit edildiğinin ve işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

GİRESUN

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:58
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  • İKİNDİ 14:44
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