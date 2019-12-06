Giresunspor Kulüp Başkanı Eren’e 45 hak mahrumiyeti cezası verildi

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TFF 1.ligin 13 haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor maçının ardından hakeme tepki gösteren Yeşilbeyazlı ekibin Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK, Başkan Eren’e maç sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesi ile cezalandırdı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Giresunspor Kulübü başkanı Sacit Ali Eren'in, 01.12.2019 tarihinde oynanan GiresunsporAdana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

GİRESUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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