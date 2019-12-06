Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek ilkokulu/Ortaokulunda meydana gelen yemek zehirlenmesi olayına ilişkin Giresun Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, toplam 118 öğrencinin öğrenim gördüğü Ericek İlkokuluOrtaokulundaki 84 öğrencide yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, “Öğrencilerimizin Espiye ilçesi Devlet Hastanesine intikali için gerekli yönlendirmeler yapılmış, öğrencilerimize sevk edildikleri hastanede serum tedavisi uygulanmıştır. Çocuklarımızın genel durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte, müşahede altında tutulmaktalardır. 84 öğrencimizden; 11’i tedavi amacıyla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 9’unun karın ağrısı, 6’sının kusma, 1’inin de ishal şikayetiyle Espiye Devlet Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup, 57 öğrencimizin ise sağlık durumları iyi, müşahedeleri devam etmektedir. Yemek ve su numuneleri analiz için ilgili laboratuvarlara gönderilmiş, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.

GİRESUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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