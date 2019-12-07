Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi

GİRESUN'un Espiye ilçesinde dün öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikâyeti üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemekten alınan numuneler incelenirken, başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İlçeye bağlı Ericek köyünde, dün okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 84 öğrenci tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemekten alınan numunelerde incelemeler sürerken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.



GİRESUN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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