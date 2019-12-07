Giresun'da engelli ailelerin talebi Kamu Denetçiliği Kurumu’nu harekete geçirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) son bir ayda en çok başvuru Giresun’a Engelsiz Yaşam Merkezi yapılması konusunda oldu.

Giresun’da engelli ailelerin yaklaşık 3 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdiği Engelsiz Yaşam Merkezi talebi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da gündeminde yer aldı.

Giresun’da yaptıkları basın açıklamasının ardından topladıkları yaklaşık 3 bin imzayı Cumhurbaşkanlığına gönderen engelli ailelerinden Rabia Akkuş, “Giresun’da engelli bireylerin ve ailelerin günlük yaşamında vakit geçirecekleri eğitim kurumları dışında mekanları yoktur. İlimizde başlattığımız imza kampanyasıyla açılmasını talep ettiğimiz engelliler için Engelsiz Yaşam Merkezinde bedensel gelişim, resim, müzik, oyun, eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu gibi bir çok bölümün açılmasını talep etmekteyiz. Böyle bir Engelsiz Yaşam Merkezinin engelli ve ailelerine sosyal destek sağlayacağını düşünüyoruz. Bu amaçla topladığımız imzaları Cumhurbaşkanlığına gönderdik” dedi.



“Kamu Denetçiliği Kurumu incelemeye aldı”

Son bir ay içerisinde en fazla başvurunun Giresun’dan Engelsiz Yaşam Merkezi talebi ile ilgili yapıldığını bildiren Kamu Denetçiliği Kurumu ise “Giresun’dan yüzlerce başvuru geldi. Giresunlular KDK’ya yaptıkları başvurularda en çok ildeki Engelsiz Yaşam Merkezi eksikliğinden şikâyet ettiler. Giresunlu vatandaşlar ombudsmana yaptıkları başvurularda engelli insanlar için Türkiye’nin neredeyse bütün illerinde hatta ilçelerinde yaşam merkezleri olduğunu ifade ettiler. Giresun’da engelsiz yaşam merkezi bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunun ifade edildiği şikâyetlerde hâlihazırda bir yaşam merkezi çalışması da olmamasının üzüntü verici olduğu kaydedildi. Başvurularda, bakıma muhtaç engellilerin 2018 yılı itibariyle 287 bin, yüzde 40 oranından fazla engelli olanların 341 bin kişiye ulaştığı ülkemizde Giresun’da da engelli yaşam merkezi olmasının elzem olduğu belirtildi. KDK başvuruları incelemeye aldı” bilgisini paylaştı.

GİRESUN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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