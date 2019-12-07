Giresun’da 20 gündür kayıp olan vatandaş ölü olarak bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde 18 Kasım günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 59 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Tepeköy Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyündeki evinde yalnız kalan Ömer Menteşe, (59), 18 Kasım günü cep telefonu ve kişisel eşyalarını bırakarak evinden ayrıldı. Menteşe’nin evine gelmemesi üzerine komşuları durumu yakınlarına haber verdi. Evin etrafında ve gidebileceği yerlerde yapılan arama sonucu bulunamayan yaşlı adamı aramak için olan jandarmaya haber verildi.



100 kişilik jandarma ekibi aradı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan 100 kişilik ekip tarafından aranan yaşlı adam yapılan fiziki aramalarda bulunamadı. Isıya duyarlı drone, iz takip ve kadavra köpekleri de arama çalışmalarına destek verdi.

Menteşe’nin cesedi yapılan aramada evinin 3 kilometre uzağında, yoldan 20 metre aşağıda dere yatağında bulundu. Ceset olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GİRESUN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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