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Giresun’un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu Şebinkarahisar cevizinin ardından ...

İHA

Giresun'un Alucra ilçesinde yetiştirilen ceviz, yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Giresun’un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu Şebinkarahisar cevizinin ardından Alucra’da da üreticinin yüzü ceviz ile güldü

Giresun'un Alucra ilçesinde yetiştirilen ceviz, yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü.
Bu yıl Alucra'da üretilen cevizlerin ilçe halkına ciddi bir gelir sağladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, yaptığı açıklamada, “Komşu ilçemiz Şebinkarahisar ve Çamoluk ile de anılan cevizin, artık Alucra'da da yüksek verim sağlayarak üreticiler için önemli bir kazanç sağlayacak” dedi.
10 yıllık çalışma sonrası Şebin ve Kaman cevizinin dikiminin takip edilerek yapıldığını ifade eden Metinyurt, “Cevizlerin vatandaşlarımız tarafından dikimin yapılması sonucu yöreye uyum sağlayıp sağlamayacağı kontrol edildi. Dikimden sonra yapılan takipler özellikle ilçe iklimi ve toprak yapısına uyum sağladığı gözlenen ceviz ağaçlarının, kabuk inceliği, iç kısmın kabuktan kolay ayrılması, içinin beyaz, dolu ve aromasının eşsiz olması gibi birçok olumlu özelliği diğer ceviz çeşitlerinden ayıran önemli bir özelliği olduğu tespit edildi” şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmalar sonucu 2019 yılı içerisinde yaklaşık 15 ton ceviz hasadı yapıldığını kaydeden Metinyurt, “Alucra'nın ilçe merkezi dışında 2 bin 2 bin 500 metre rakımlı köylerimizde bile ceviz hasadı oldukça verimli geçmiştir. Şuanda Alucra pazarında fiyatı 3035 liradan satılan kabuklu ceviz için, önümüzdeki yıllarda dileyen tüm üreticilerimize eğitici, bilgilendirici çalışmalar yapacağız. İlçe halkımızın çoğunluğu hayvancılıkla geçinirken onlara ekstra bir kazanç kapısı olan cevizi üretmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

GİRESUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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