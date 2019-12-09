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Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren: "Bizim bu galibiyetleri ve iyi oyunu sezon boyu devam ...

İHA

TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk oldukları Bursaspor'u deplasmanda 32 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Giresunspor'da yüzler gülüyor. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı değerlendirmede, "En baştan beri kullandığım kelime 'Ben takımıma güveniyorum' oldu. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz ama iddialı konuşmak için erken" dedi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren: "Bizim bu galibiyetleri ve iyi oyunu sezon boyu devam ettirmemiz lazım"

TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk oldukları Bursaspor’u deplasmanda 32 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Giresunspor’da yüzler gülüyor. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı değerlendirmede, "En baştan beri kullandığım kelime 'Ben takımıma güveniyorum' oldu. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz ama iddialı konuşmak için erken" dedi.
TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Bursaspor'u deplasmanda 32 mağlup ederek puanını 19'a çıkaran Giresunspor'da Başkan Sacit Ali Eren, takımın durumunu değerlendirdi. Giresunspor'un hedeflediği noktaya geleceğine inandığını söyleyen Eren, "Matematiksel olarak bizim açımızdan her şey mümkün. Bazı şeyleri konuşmak için erken, sonuçta takım hedefine gitmek için her şeyi ortaya koymalı. Şehir olarak da her şeyi yapmamız lazım. Bizim bu galibiyetleri ve iyi oyunu sezon boyu devam ettirmemiz lazım ki biz bunu yaparsak ligi iyi bir yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Erzurum deplasmanı içinde konuşan Eren, Erkan Sözeri ile karşılaşacak olmanın önemli olmadığını belirterek, "Bizim takıldığımız noktalar yok. Bu da bizim için bir lig maçı. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak Erzurum maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. İnşallah gülen tarafta biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Yüksek irtifada 2 kamp takımı kötü etkiledi"
Takımın uyum sürecini aştığını burgulayan Eren, Hakan hocanın bu işte çok büyük etkisi olduğunu ifade etti. Eren, "Biz zaten çok iyi bir takım kurmuştuk, uyum sürecini de aştık. Sezon başı yüksek irtifada yapılan kamptan dolayı takım biraz düşmüştü. İyi bir kamp geçirdik ama iki defa Erzurum'da olması takımı kötü etkiledi. Bu konuda görüştüğümüz ilgili insanlar, takımın 10. haftadan sonra daha iyi olacağını bize iletmişlerdi" değerlendirmesinde bulundu.
Verilen 45 günlük hak mahrumiyetini de değerlendiren Eren, "İtiraz edilecek bir şey yok. Sonuçta saha içine girmek yasak ve biz de girdik" dedi.

GİRESUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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