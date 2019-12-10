Giresun’da ilk kez anestezi altında ve ultrasonografi eşliğinde serebral palsi ameliyatı yapıldı

Halk arasında beyin felci olarak ta bilinen serebral palsi hastalığı ile ilgili Giresun’da ilk kez anestezi altında ve ultrasonografi eşliğinde ameliyat yapıldı.

Başarılı geçen ameliyat ile 5 yaşındaki Bulem’e üst ve alt ekstremiteye botulinum toksin enjeksiyonu uygulandı.

Konuyla ilgili olarak Giresun Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Dr. Öğretim Üyesi Fazıl Kulaklı yaptığı açıklamada, nörolojik hastalıklara bağlı spastisitesi olan hastalarda botox tedavisi oldukça faydalı ve yan etkisi az bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Dr. Kulaklı, “Bu yöntemde kasların içine botulinum toksini enjekte edilmektedir. Aslında kliniğimizde yıllardır yapılan bu uygulama artık ultrasonografi eşliğinde yapılarak kaslar direkt görülmekte ve daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Deneyimli anestezi uzmanlarımızın yardımıyla böyle spesifik bir işlemi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz, hastamıza geçmiş olsun, memleketimize hayırlı olsun diyoruz” dedi.

GİRESUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:01

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