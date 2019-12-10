Giresun’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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Giresun’da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçeye bağlı Akköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Eker yönetimindeki 34 ZH 0126 plakalı araç karşı yönden gelen Osman Aras yönetimindeki 28 AAR 405 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Remzi Eker, Osman Aras ile araçlarda bulunan Mustafa Eker, Ayşe Aras ve Elisa Aras yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 tarafında Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRESUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:01

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