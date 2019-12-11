Giresun’da güneşli havayı gören, meydanlara akın etti

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Giresun’da hissedilen hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti.

Gazi caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde Atatürk Meydanında oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Güneşin tadını çıkartmak isteyenler ise parklarda bulunan banklara oturmayı tercih etti.

GİRESUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:05

YATSI 18:32

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